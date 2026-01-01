Peninsula Golf Guide
Golf Courses Near Peninsula
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Hudson, OhioPrivate4.66666666673
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Hudson, OhioPublic2.3426791277108
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Silver Lake, OhioPrivate3.22222222224
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Akron, OhioPublic0.00
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Macedonia, OhioPublic
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Akron, OhioPublic3.01
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Macedonia, OhioPublic
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Hudson, OhioPrivate0.00
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Brecksville, OhioPublic4.4105599372478
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Macedonia, OhioPublic
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