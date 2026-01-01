Richfield Golf Guide
Richfield Golf Courses
Golf Courses Near Richfield
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Hinckley, OhioPublic3.616246498679
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Hinckley, OhioPublic3.3227575264214
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Broadview Heights, OhioPublic3.8601651187302
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Broadview Heights, OhioPublic3.8601651187302
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Broadview Heights, OhioPublic3.2209856916198
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Hinckley, OhioPublic4.127467284311
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Brecksville, OhioPublic4.4105599372478
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Hinckley, OhioPublic4.7724171416351
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Fairlawn, OhioPrivate3.909090909111
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Akron, OhioPrivate0.00
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