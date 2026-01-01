Brecksville Golf Guide
Brecksville Golf Courses
Golf Courses Near Brecksville
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Broadview Heights, OhioPublic3.8601651187302
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Broadview Heights, OhioPublic3.8601651187302
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Broadview Heights, OhioPublic3.2209856916198
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Walton Hills, OhioPublic3.520833333396
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Hinckley, OhioPublic3.616246498679
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Hinckley, OhioPublic3.3227575264214
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Richfield, OhioPrivate3.14285714297
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Hinckley, OhioPublic4.127467284311
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Bedford, OhioPublic3.3736533694318
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Bedford, OhioPublic3.3736533694318
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