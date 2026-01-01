Shaker Heights Golf Guide
Shaker Heights Golf Courses
Golf Courses Near Shaker Heights
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Beachwood, OhioPrivate
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Highland Hills, OhioPublic3.5686498605237
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Highland Hills, OhioPublic3.4669595111266
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Cleveland, OhioPrivate
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Cleveland, OhioPrivate4.52
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Pepper Pike, OhioPrivate0.00
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Pepper Pike, OhioPrivate0.00
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Chagrin Falls, OhioPrivate
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Bedford, OhioPublic3.3736533694318
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Newburgh Heights, OhioMunicipal3.683823529456
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