Newburgh Heights Golf Guide
Newburgh Heights Golf Courses
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Newburgh Heights, OhioMunicipal3.683823529456
Golf Courses Near Newburgh Heights
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Parma, OhioPublic3.185185185227
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Shaker Heights, OhioPrivate
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Walton Hills, OhioPublic3.520833333396
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Highland Hills, OhioPublic3.4669595111266
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Beachwood, OhioPrivate
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Highland Hills, OhioPublic3.5686498605237
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Bedford, OhioPublic3.3736533694318
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Bedford, OhioPublic3.3736533694318
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Cleveland, OhioPublic4.4637735691156
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