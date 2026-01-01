Waterville Golf Guide
Waterville Golf Courses
Golf Courses Near Waterville
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Bowling Green, OhioSemi-Private3.6825
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Maumee, OhioSemi-Private3.748868778325
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Toledo, OhioPublic1.553571428617
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Toledo, OhioSemi-Private3.0764705882165
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Holland, OhioPrivate4.01
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Toledo, OhioPrivate5.01
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Perrysburg, OhioPrivate0.00
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Swanton, OhioSemi-Private2.536585365942
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Perrysburg, OhioSemi-Private1.186274509818
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Perrysburg, OhioPublic1.61111111117
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