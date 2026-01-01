Gainesville Golf Guide
Gainesville Golf Courses
Golf Courses Near Gainesville
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Thackerville, OklahomaPublic/Resort3.9739470256101
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Thackerville, OklahomaPublic/Resort4.0553571429169
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Muenster, TexasPublic4.163265306149
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Lake Kiowa, TexasPrivate
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Burneyville, OklahomaResort4.4254901961135
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Tioga, TexasPublic/Resort
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Gordonville, TexasResort/Private
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Nocona, TexasSemi-Private2.415
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Kingston, OklahomaPublic4.535714285716
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Denton, TexasPublic3.683229813747
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