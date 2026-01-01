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Olympic Valley Golf Guide

Olympic Valley Golf Courses

Golf Courses Near Olympic Valley

Olympic Valley Golf Resorts

  • Resort at Squaw Creek
    Resort at Squaw Creek
    Olympic Valley, California
    The Resort at Squaw Creek, a AAA Four-Diamond resort, is ideally situated at the base of Squaw Valley, host of the 1960 Winter Olympics. It is home to 405 luxury rooms and suites, a Robert Trent Jones Jr. golf course that also offers Footgolf, multiple restaurants, shopping, three outdoor swimming pools (including a 90-foot water slide), outdoor…

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