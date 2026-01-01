Olympic Valley Golf Guide
Olympic Valley Golf Courses
Golf Courses Near Olympic Valley
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Tahoe City, CaliforniaPublic3.374229691948
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Truckee, CaliforniaPrivate5.04
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Truckee, CaliforniaPrivate0.00
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Truckee, CaliforniaPrivate4.71428571437
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Truckee, CaliforniaPrivate0.00
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Truckee, CaliforniaResort3.8990015259306
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Truckee, CaliforniaPublic4.1749530957115
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Truckee, CaliforniaPublic4.5127242386164
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Kings Beach, CaliforniaPublic4.098214285765
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Truckee, CaliforniaSemi-Private4.4014221073175
Olympic Valley Golf Resorts
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Olympic Valley, CaliforniaThe Resort at Squaw Creek, a AAA Four-Diamond resort, is ideally situated at the base of Squaw Valley, host of the 1960 Winter Olympics. It is home to 405 luxury rooms and suites, a Robert Trent Jones Jr. golf course that also offers Footgolf, multiple restaurants, shopping, three outdoor swimming pools (including a 90-foot water slide), outdoor…
See Also
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