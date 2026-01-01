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Truckee Golf Guide

Truckee Golf Courses

Golf Courses Near Truckee

Truckee Golf Resorts

  • Northstar California GC: #4
    Northstar California Resort
    Truckee, California
    Although known as a ski resort first and foremost, golfers will love life in the summer on the mountain. Northstar's Robert Muir Graves course is a tale of two nines with the front in a meadow in Martis Valley and the back nine climbing into the trees. The ski village rocks with live concerts on weekends, multiple restaurants and a kids zone. No…
  • Old Greenwood GC
    Ritz-Carlton, Lake Tahoe
    Truckee, California
    The Ritz-Carlton, Lake Tahoe, a AAA Five Diamond resort, is nestled midmountain at the ski-centric Northstar California Resort in Truckee. It is located just six miles from downtown Truckee and a half hour from Lake Tahoe, where the Lake Club is an exclusive beachfront hangout with paddleboarding, kayaks and food and drinks included in the daily…

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