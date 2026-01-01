Truckee Golf Guide
Truckee Golf Courses
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Truckee, CaliforniaPublic4.5127242386164
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Truckee, CaliforniaPrivate
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Truckee, CaliforniaPrivate
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Truckee, CaliforniaPrivate5.04
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Truckee, CaliforniaResort3.8990015259306
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Truckee, CaliforniaResort/Semi-Private4.765799470589
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Truckee, CaliforniaPublic4.1749530957115
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Truckee, CaliforniaPrivate4.71428571437
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Truckee, CaliforniaSemi-Private4.4014221073175
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Truckee, CaliforniaResort4.711229946554
Golf Courses Near Truckee
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Olympic Valley, CaliforniaResort3.018601963204
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Kings Beach, CaliforniaPublic4.098214285765
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Tahoe City, CaliforniaPublic3.374229691948
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Incline Village, NevadaResort4.6593137255133
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Incline Village, NevadaResort4.814800759190
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Reno, NevadaPrivate5.04
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Washoe Valley, NevadaSemi-Private4.4241655947710
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Reno, NevadaPrivate5.01
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Reno, NevadaPrivate4.65
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Glenbrook, NevadaPrivate
Truckee Golf Resorts
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Truckee, CaliforniaAlthough known as a ski resort first and foremost, golfers will love life in the summer on the mountain. Northstar's Robert Muir Graves course is a tale of two nines with the front in a meadow in Martis Valley and the back nine climbing into the trees. The ski village rocks with live concerts on weekends, multiple restaurants and a kids zone. No…
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Truckee, CaliforniaThe Ritz-Carlton, Lake Tahoe, a AAA Five Diamond resort, is nestled midmountain at the ski-centric Northstar California Resort in Truckee. It is located just six miles from downtown Truckee and a half hour from Lake Tahoe, where the Lake Club is an exclusive beachfront hangout with paddleboarding, kayaks and food and drinks included in the daily…
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