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  • Edgewood Tahoe GC: #18
    The Lodge at Edgewood Tahoe
    Stateline, Nevada
    The 154-room, LEED-certified Lodge at Edgewood debuted in June 2017, completing a long-term vision to have a lakeside lodge to accompany the famed Edgewood Tahoe Golf Course, a George Fazio design that hugs the lake and serves as the home of the American Century Championship, a made-for-TV celebrity golf tournament every July. Families can bounce…

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