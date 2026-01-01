Stateline Golf Guide
Stateline Golf Courses
Golf Courses Near Stateline
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South Lake Tahoe, CaliforniaPublic
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Genoa, NevadaSemi-Private4.243286
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South Lake Tahoe, CaliforniaPublic4.0781374845381
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South Lake Tahoe, CaliforniaPublic3.9103109112257
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Genoa, NevadaSemi-Private3.7857142857294
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Glenbrook, NevadaPrivate
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Carson City, NevadaPrivate/Community5.04
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Carson City, NevadaResort4.0617726717773
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Gardnerville, NevadaPublic
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Tahoe City, CaliforniaPublic3.374229691948
Stateline Golf Resorts
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Stateline, NevadaThe 154-room, LEED-certified Lodge at Edgewood debuted in June 2017, completing a long-term vision to have a lakeside lodge to accompany the famed Edgewood Tahoe Golf Course, a George Fazio design that hugs the lake and serves as the home of the American Century Championship, a made-for-TV celebrity golf tournament every July. Families can bounce…
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