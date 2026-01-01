Stayton Golf Guide
Golf Courses Near Stayton
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Aumsville, OregonPublic4.097
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Salem, OregonPublic3.3017906574158
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Salem, OregonSemi-Private4.83333333336
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Salem, OregonSemi-Private4.233766233877
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Salem, OregonPrivate5.01
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Salem, OregonPrivate0.00
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Keizer, OregonSemi-Private4.5748580556229
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Mount Angel, OregonPublic1.806722689118
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Albany, OregonSemi-Private4.5570882441136
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Independence, OregonPublic1.5224228305106
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