Woodburn Golf Guide
Woodburn Golf Courses
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Woodburn, OregonPublic4.2158273381139
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Woodburn, OregonPrivate0.00
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Woodburn, OregonPublic3.59
Golf Courses Near Woodburn
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Mount Angel, OregonPublic1.806722689118
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Aurora, OregonPublic4.135135135137
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Newberg, OregonPublic4.3987231939669
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Wilsonville, OregonSemi-Private
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Wilsonville, OregonSemi-Private
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Wilsonville, OregonSemi-Private
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Keizer, OregonSemi-Private4.5748580556229
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Canby, OregonPublic4.2812518
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Canby, OregonPrivate4.54
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West Linn, OregonPublic0.00
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