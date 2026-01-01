Keizer Golf Guide
Keizer Golf Courses
Golf Courses Near Keizer
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Salem, OregonPrivate0.00
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Salem, OregonSemi-Private4.233766233877
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Salem, OregonPublic3.3017906574158
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Independence, OregonPublic1.5224228305106
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Salem, OregonPrivate5.01
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Salem, OregonSemi-Private4.83333333336
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Dallas, OregonPublic4.01
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Mount Angel, OregonPublic1.806722689118
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Dallas, OregonPublic3.77777777789
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Woodburn, OregonPublic3.59
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