Dundee Golf Guide
Golf Courses Near Dundee
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Newberg, OregonPublic4.3987231939669
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Woodburn, OregonPublic3.59
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McMinnville, OregonPrivate
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Woodburn, OregonPrivate
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Woodburn, OregonPublic4.2158273381139
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McMinnville, OregonPublic
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McMinnville, OregonPublic3.009515570935
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Aurora, OregonPublic4.135135135137
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Wilsonville, OregonSemi-Private4.5233265324292
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Wilsonville, OregonSemi-Private4.5233265324292
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