Cambridge Springs Golf Guide
Cambridge Springs Golf Courses
Golf Courses Near Cambridge Springs
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Venango, PennsylvaniaPublic5.01
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Venango, PennsylvaniaPublic/Resort5.02
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Edinboro, PennsylvaniaResort/Public3.28571428578
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Meadville, PennsylvaniaPrivate4.01
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Meadville, PennsylvaniaPublic5.01
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Union City, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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Waterford, PennsylvaniaPublic3.85
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McKean, PennsylvaniaPublic3.33333333333
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Waterford, PennsylvaniaPublic2.83333333336
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Guys Mill, PennsylvaniaPublic2.572192513413
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