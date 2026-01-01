Wheeling Golf Guide
Wheeling Golf Courses
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Wheeling, West VirginiaResort4.196078431481
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Wheeling, West VirginiaResort3.7612044818113
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Wheeling, West VirginiaResort4.196078431481
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Wheeling, West VirginiaResort4.3100158983138
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Wheeling, West VirginiaPrivate4.11904761913
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Wheeling, West VirginiaPublic/Municipal
Golf Courses Near Wheeling
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Rayland, OhioPublic
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Rayland, OhioPublic
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Rayland, OhioPublic2.52
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Moundsville, West VirginiaMunicipal0.00
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Claysville, PennsylvaniaPublic4.051724137958
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Wellsburg, West VirginiaPublic4.02
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Wellsburg, West VirginiaPublic3.01
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Avella, PennsylvaniaSemi-Private4.4021332248205
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Saint Clairsville, OhioPrivate4.52
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Moundsville, West VirginiaPrivate5.01
Wheeling Golf Resorts
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Wheeling, West VirginiaOglebay is a 2,000-acre public park to some and a four-season resort to others. Guests can choose to stay in the Wilson Lodge or in cottages and estate homes. The park is a family-oriented place with the Good Zoo, Schenk Lake, gardens, hiking trails, horseback riding, an aerial challenge course and museums. The resort adds amenities such as tennis…
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