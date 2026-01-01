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Wheeling Golf Guide

Wheeling Golf Courses

Golf Courses Near Wheeling

Wheeling Golf Resorts

  • Oglebay Resort - Crispin
    Oglebay
    Wheeling, West Virginia
    Oglebay is a 2,000-acre public park to some and a four-season resort to others. Guests can choose to stay in the Wilson Lodge or in cottages and estate homes. The park is a family-oriented place with the Good Zoo, Schenk Lake, gardens, hiking trails, horseback riding, an aerial challenge course and museums. The resort adds amenities such as tennis…

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