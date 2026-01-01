Elizabethtown Golf Guide
Golf Courses Near Elizabethtown
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Middletown, PennsylvaniaPublic4.116921314337
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Mount Wolf, PennsylvaniaPublic4.5132209235312
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Etters, PennsylvaniaPublic3.111111111120
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Hummelstown, PennsylvaniaPublic0.00
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Hershey, PennsylvaniaPublic4.02
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Hershey, PennsylvaniaPrivate4.52
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Mount Joy, PennsylvaniaPublic3.181818181811
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic/Municipal4.1853597898513
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Manheim, PennsylvaniaPublic3.5261797027124
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Hershey, PennsylvaniaPrivate5.02
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