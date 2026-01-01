Mount Wolf Golf Guide
Mount Wolf Golf Courses
Golf Courses Near Mount Wolf
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York, PennsylvaniaPrivate0.00
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Middletown, PennsylvaniaPublic4.1243808195336
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Etters, PennsylvaniaPublic3.111111111120
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York, PennsylvaniaPublic/Resort4.1310180463393
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York, PennsylvaniaPublic2.4560819803122
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Wrightsville, PennsylvaniaPublic4.06
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York, PennsylvaniaPublic0.00
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York, PennsylvaniaPrivate4.258467023245
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York, PennsylvaniaSemi-Private4.236842105338
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Mount Joy, PennsylvaniaPublic3.181818181811
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