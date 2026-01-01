New Cumberland Golf Guide
New Cumberland Golf Courses
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New Cumberland, PennsylvaniaSemi-Private1.993464052317
Golf Courses Near New Cumberland
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic/Municipal4.1853597898513
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Etters, PennsylvaniaPublic3.111111111120
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic3.9489106754277
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Camp Hill, PennsylvaniaPrivate4.01
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Hummelstown, PennsylvaniaPublic0.00
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Middletown, PennsylvaniaPublic4.116921314337
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic4.0551835179452
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate5.01
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Hummelstown, PennsylvaniaPublic4.539516403636
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic3.278121775154
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