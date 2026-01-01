Franklin Park Golf Guide
Golf Courses Near Franklin Park
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Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal2.42857142867
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Sewickley, PennsylvaniaPrivate5.02
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic
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Allison Park, PennsylvaniaPublic/Municipal3.45
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Sewickley, PennsylvaniaPrivate
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Sewickley, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate5.01
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Allison Park, PennsylvaniaPrivate3.85714285717
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Gibsonia, PennsylvaniaPrivate
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Ambridge, PennsylvaniaPrivate1.96994730189
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