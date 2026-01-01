Allison Park Golf Guide
Allison Park Golf Courses
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Allison Park, PennsylvaniaPublic/Municipal3.45
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Allison Park, PennsylvaniaPublic2.01
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Allison Park, PennsylvaniaPrivate3.85714285717
Golf Courses Near Allison Park
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic
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Bakerstown, PennsylvaniaSemi-Private3.754
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Bakerstown, PennsylvaniaSemi-Private3.754
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Gibsonia, PennsylvaniaPublic3.9615051203332
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Gibsonia, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal2.42857142867
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Gibsonia, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate5.02
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Gibsonia, PennsylvaniaPrivate
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Mars, PennsylvaniaPublic5.02
Allison Park Driving Ranges
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