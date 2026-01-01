Hatfield Golf Guide
Hatfield Golf Courses
Golf Courses Near Hatfield
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Lansdale, PennsylvaniaPublic4.0694064026493
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Harleysville, PennsylvaniaPublic3.8830109225517
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Telford, PennsylvaniaPrivate3.01
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Ambler, PennsylvaniaPrivate0.00
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Ambler, PennsylvaniaPrivate4.8051447596108
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate5.02
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Warrington, PennsylvaniaPublic3.56
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Harleysville, PennsylvaniaPublic/Municipal3.1565377532182
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Spring House, PennsylvaniaPrivate4.01
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Collegeville, PennsylvaniaPublic4.2665368093491
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