Collegeville Golf Guide
Collegeville Golf Courses
Golf Courses Near Collegeville
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Skippack, PennsylvaniaPublic3.9697510032479
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Harleysville, PennsylvaniaPublic3.8830109225517
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Harleysville, PennsylvaniaPublic/Municipal3.1565377532182
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Jeffersonville, PennsylvaniaPublic/Municipal4.4446774042373
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate5.02
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Norristown, PennsylvaniaSemi-Private3.3758
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Audubon, PennsylvaniaPublic3.979266775876
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Blue Bell, PennsylvaniaPublic0.00
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Schwenksville, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate0.00
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