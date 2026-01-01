Mainland Golf Guide
Mainland Golf Courses
Golf Courses Near Mainland
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Harleysville, PennsylvaniaPublic/Municipal3.1565377532182
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Skippack, PennsylvaniaPublic3.9697510032479
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Collegeville, PennsylvaniaPublic4.2665368093491
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Telford, PennsylvaniaPrivate3.01
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Hatfield, PennsylvaniaPublic3.230769230813
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Schwenksville, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate5.02
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Lansdale, PennsylvaniaPublic4.0694064026493
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Blue Bell, PennsylvaniaPublic0.00
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Jeffersonville, PennsylvaniaPublic/Municipal4.4446774042373
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