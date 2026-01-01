Newport Golf Guide
Newport Golf Courses
Golf Courses Near Newport
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Oakland Mills, PennsylvaniaSemi-Private3.936274509835
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Millersburg, PennsylvaniaPublic3.8611561866184
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate4.54
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic2.910
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Carlisle, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic4.0783652043451
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic3.278121775154
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Carlisle, PennsylvaniaPublic4.3164141973287
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Camp Hill, PennsylvaniaPrivate4.01
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Carlisle, PennsylvaniaMilitary4.432679738634
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