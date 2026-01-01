Kutztown Golf Guide
Kutztown Golf Courses
Golf Courses Near Kutztown
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Fleetwood, PennsylvaniaPrivate5.01
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic4.3985294118468
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic3.01
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Fleetwood, PennsylvaniaSemi-Private4.5223647073684
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Wescosville, PennsylvaniaPublic4.3606066241344
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Macungie, PennsylvaniaPrivate5.02
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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Shoemakersville, PennsylvaniaPublic0.00
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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Allentown, PennsylvaniaPublic/Municipal4.11111111119
Kutztown Driving Ranges
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Kutztown, PA
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Kutztown, PA
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