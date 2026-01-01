Pocono Manor Golf Guide
Pocono Manor Golf Courses
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Pocono Manor, PennsylvaniaResort3.7111670337597
Golf Courses Near Pocono Manor
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Mount Pocono, PennsylvaniaPublic/Municipal0.00
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Pocono Pines, PennsylvaniaPrivate3.66666666673
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Mount Pocono, PennsylvaniaResort4.4859565146613
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Tobyhanna, PennsylvaniaPrivate3.254
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Pocono Pines, PennsylvaniaPrivate0.00
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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Skytop, PennsylvaniaResort4.8328664799261
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Lake Harmony, PennsylvaniaResort3.5728095434294
Pocono Manor Golf Resorts
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Pocono Manor, PennsylvaniaLife changed at Pocono Manor on Nov. 1, 2019, when a fire ripped through the historic inn, causing significant damage that's led to an ongoing closure. Although there are plans to renovate and rebuild, only the golf course is currently open. Currently, golfers looking to stay and play the historic course can book accommodations at nearby partner…
See Also
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