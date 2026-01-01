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Pocono Manor Golf Guide

Pocono Manor Golf Courses

Golf Courses Near Pocono Manor

Pocono Manor Golf Resorts

  • The Inn At Pocono Manor - East: #4
    Pocono Manor Resort & Spa
    Pocono Manor, Pennsylvania
    Life changed at Pocono Manor on Nov. 1, 2019, when a fire ripped through the historic inn, causing significant damage that's led to an ongoing closure. Although there are plans to renovate and rebuild, only the golf course is currently open. Currently, golfers looking to stay and play the historic course can book accommodations at nearby partner…

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