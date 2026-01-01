Skytop Golf Guide
Skytop Golf Courses
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Skytop, PennsylvaniaResort4.8328664799261
Golf Courses Near Skytop
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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South Sterling, PennsylvaniaPublic
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Tobyhanna, PennsylvaniaPrivate3.254
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Mount Pocono, PennsylvaniaResort4.4859565146613
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Mount Pocono, PennsylvaniaPublic/Municipal
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Greentown, PennsylvaniaSemi-Private4.6593913816240
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Pocono Manor, PennsylvaniaResort3.7111670337597
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Hawley, PennsylvaniaPrivate
Skytop Golf Resorts
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Skytop, PennsylvaniaThe Skytop Lodge has been creating Poconos vacation memories since 1928. The 20-room inn overlooking Skytop Lake was renovated in 2020. A reimagined bar is complemented by the floor-to-ceiling windows of the Lakeview Restaurant and outdoor fire pit. The Nest provides full massage services. Lodge room and cottages are also available. The outdoor…
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