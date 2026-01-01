Redwood City Golf Guide
Redwood City Golf Courses
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Redwood City, CaliforniaPublic3.6646294882185
Golf Courses Near Redwood City
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Woodside, CaliforniaPrivate
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Menlo Park, CaliforniaPrivate
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Palo Alto, CaliforniaPrivate4.754
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San Mateo, CaliforniaPrivate
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Palo Alto, CaliforniaPrivate4.01
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Foster City, CaliforniaPublic4.714285714320
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Palo Alto, CaliforniaPublic/Municipal4.041483516580
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Half Moon Bay, CaliforniaPublic4.815
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Burlingame, CaliforniaSemi-Private3.5588831175601
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Hillsborough, CaliforniaPrivate
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