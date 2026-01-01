Foster City Golf Guide
Foster City Golf Courses
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Foster City, CaliforniaPublic4.714285714320
Golf Courses Near Foster City
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San Mateo, CaliforniaPublic/Municipal1.706864564463
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San Mateo, CaliforniaPrivate
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Hillsborough, CaliforniaPrivate
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Burlingame, CaliforniaSemi-Private3.5588831175601
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Millbrae, CaliforniaPrivate
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Redwood City, CaliforniaPublic3.6646294882185
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Woodside, CaliforniaPrivate
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San Leandro, CaliforniaPublic3.7088905604784
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South San Francisco, CaliforniaPrivate4.65
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San Leandro, CaliforniaPublic3.8647875817131
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