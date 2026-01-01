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Half Moon Bay Golf Guide

Half Moon Bay Golf Courses

Golf Courses Near Half Moon Bay

Half Moon Bay Golf Resorts

  • Half Moon Bay Golf Links - Old Course: #16
    Ritz-Carlton Half Moon Bay
    Half Moon Bay , California
    The Ritz-Carlton, Half Moon Bay is one of America's premier seaside lodges, a five-star beacon atop California's cliffs. The hotel is surrounded by 36 holes of golf, 18 traditional holes by Arnold Palmer and 18 linksy ones by Arthur Hills. Three gas fireplaces overlooking the Pacific Ocean serve as gathering spots for S'mores, enjoying a cocktail…

Half Moon Bay Driving Ranges

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