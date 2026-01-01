Lake City Golf Guide
Lake City Golf Courses
Golf Courses Near Lake City
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Greeleyville, South CarolinaPublic0.00
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Florence, South CarolinaPublic1.555555555619
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Johnsonville, South CarolinaSemi-Private4.4440230089228
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Florence, South CarolinaSemi-Private1.01
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Florence, South CarolinaPrivate4.01
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Florence, South CarolinaSemi-Private
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Florence, South CarolinaSemi-Private
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Florence, South CarolinaSemi-Private
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Lamar, South CarolinaPublic0.00
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Florence, South CarolinaSemi-Private4.2311145511115
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