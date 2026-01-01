Johnsonville Golf Guide
Johnsonville Golf Courses
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Johnsonville, South CarolinaSemi-Private4.4440230089228
Golf Courses Near Johnsonville
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Hemingway, South CarolinaPublic0.00
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Lake City, South CarolinaPrivate2.01
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Marion, South CarolinaSemi-Private3.45
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Florence, South CarolinaPublic1.555555555619
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Conway, South CarolinaPublic/Resort3.9215686275102
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Conway, South CarolinaSemi-Private3.583333333312
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Myrtle Beach, South CarolinaPublic4.1336063837123
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Greeleyville, South CarolinaPublic0.00
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Conway, South CarolinaSemi-Private4.0318571236161
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Myrtle Beach, South CarolinaPublic4.0453060012108
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