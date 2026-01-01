Columbia Golf Guide
Columbia Golf Courses
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Columbia, TennesseePrivate5.01
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Columbia, TennesseePublic3.439024390282
Golf Courses Near Columbia
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Mount Pleasant, TennesseeSemi-Private4.02
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Spring Hill, TennesseePublic3.917306605570
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Lewisburg, TennesseePublic/Municipal3.775168276389
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Cornersville, TennesseePublic2.66666666673
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Summertown, TennesseePublic4.16666666676
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Lewisburg, TennesseePublic3.3292038013407
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Chapel Hill, TennesseePublic/Resort3.741687979529
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Hohenwald, TennesseeMunicipal4.05
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Franklin, TennesseePublic4.6258503401337
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College Grove, TennesseePrivate0.00
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