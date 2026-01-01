Newport Golf Guide
Newport Golf Courses
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Newport, TennesseeSemi-Private3.87068160668
Golf Courses Near Newport
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Baneberry, TennesseeSemi-Private/Resort3.041095890473
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White Pine, TennesseePublic0.00
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Dandridge, TennesseePublic
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Dandridge, TennesseePublic
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Dandridge, TennesseePublic
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Gatlinburg, TennesseeResort3.758690916424
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Jefferson City, TennesseeSemi-Private4.2802019331676
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Morristown, TennesseePublic3.683473389454
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Greeneville, TennesseePublic4.01
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Morristown, TennesseePrivate4.01
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