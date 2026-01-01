Baneberry Golf Guide
Baneberry Golf Courses
Golf Courses Near Baneberry
-
White Pine, TennesseePublic0.00
-
Dandridge, TennesseePublic
-
Dandridge, TennesseePublic
-
Dandridge, TennesseePublic
-
Newport, TennesseeSemi-Private3.87068160668
-
Morristown, TennesseePublic3.683473389454
-
Jefferson City, TennesseeSemi-Private4.2802019331676
-
Morristown, TennesseePrivate4.01
-
Gatlinburg, TennesseeResort3.758690916424
-
Sevierville, TennesseeMunicipal4.838332486282
Baneberry Golf Resorts
-
Baneberry, TennesseeThe Baneberry Golf Course and Resort is set on Douglas Lake in the Smoky Mountains. Golfers can stay in one of seven private villas or a room at the inn, which is closest to the pool, tennis court and driving range and across the street from the clubhouse bar and grill. Within an hour of the resort are multiple attractions: Pigeon Forge,…
See Also
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 649 reviews
-
1 course | 68 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 55 reviews
-
1 course | 676 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 424 reviews
-
3 courses | 460 reviews
-
1 course | 190 reviews