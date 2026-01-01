New Market Golf Guide
Golf Courses Near New Market
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Jefferson City, TennesseeSemi-Private4.2802019331676
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Dandridge, TennesseePublic
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Dandridge, TennesseePublic
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Dandridge, TennesseePublic
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Strawberry Plains, TennesseePublic4.025396825447
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Kodak, TennesseePublic4.48015994971429
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.0696798493178
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.838332486282
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Morristown, TennesseePublic3.683473389454
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Knoxville, TennesseePublic/Municipal4.48571428576
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