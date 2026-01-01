Brownsville Golf Guide
Brownsville Golf Courses
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Brownsville, TexasPublic/Municipal3.666666666712
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Brownsville, TexasResort3.5020576132243
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Brownsville, TexasResort3.5020576132243
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Brownsville, TexasResort4.1455435663531
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Harlingen, TexasPublic4.2772226461341
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Harlingen, TexasPublic/Municipal
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