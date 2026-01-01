Sanger Golf Guide
Golf Courses Near Sanger
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Denton, TexasPublic3.683229813747
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Lake Kiowa, TexasPrivate0.00
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Tioga, TexasPublic/Resort0.00
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Denton, TexasPublic3.880733945109
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Gainesville, TexasPublic/Municipal3.342105263276
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Denton, TexasPublic
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Argyle, TexasPrivate5.01
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Corinth, TexasPrivate4.66666666673
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Denton, TexasPublic
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Denton, TexasPublic
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