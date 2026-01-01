Studio City Golf Guide
Studio City Golf Courses
Golf Courses Near Studio City
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Burbank, CaliforniaPrivate0.00
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Encino, CaliforniaPublic/Municipal4.0581308973470
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Los Angeles, CaliforniaPrivate5.02
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaPublic/Municipal0.00
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Los Angeles, CaliforniaPrivate5.01
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.66666666676
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.0340388445596
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