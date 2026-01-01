North Hills Golf Guide
North Hills Golf Courses
Golf Courses Near North Hills
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Granada Hills, CaliforniaPublic3.4874808963718
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Van Nuys, CaliforniaPublic3.9457455362474
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.66666666676
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.0340388445596
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Northridge, CaliforniaPrivate3.33333333333
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Encino, CaliforniaPublic/Municipal3.6617169595432
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Pacoima, CaliforniaPublic4.2124896547581
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Encino, CaliforniaPublic/Municipal4.0581308973470
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Sylmar, CaliforniaMunicipal3.9285339421525
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Tarzana, CaliforniaPrivate4.71428571433
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