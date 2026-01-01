Los Angeles Golf Guide
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Courses: 144
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While the city of Angels is more known for its private clubs such as L.A. Country Club, Riviera and Bel-Air CC, the daily-fee golf in the Los Angeles area is pretty good if you know where to look.
Los Angeles Golf Courses
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Los Angeles, CaliforniaPublic/Municipal0.00
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Los Angeles, CaliforniaPrivate5.01
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Los Angeles, CaliforniaPrivate5.01
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.2788373776629
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.9624711757348
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Los Angeles, CaliforniaPublic4.361344537839
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Los Angeles, CaliforniaPrivate4.01
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.2082640966156
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.591386554692
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.9248300719429
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.4842273886192
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.1526040649421
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaPublic3.6497894238509
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Los Angeles, CaliforniaPrivate
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.7431086153484
Golf Courses Near Los Angeles
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Studio City, CaliforniaPublic4.33333333333
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Venice, CaliforniaPublic/Municipal3.9396239779280
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Burbank, CaliforniaPrivate0.00
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Pacific Palisades, CaliforniaPrivate
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Encino, CaliforniaPublic/Municipal4.0581308973470
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Encino, CaliforniaPublic/Municipal3.6617169595432
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.0340388445596
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.66666666676
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Tarzana, CaliforniaPrivate3.93333333336
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Burbank, CaliforniaPublic1.144212523735
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