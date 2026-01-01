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League City Golf Resorts

  • South Shore Harbour CC
    South Shore Harbour Resort & Conference Center
    League City, Texas
    South Shore Harbour Resort is located near the coast of Texas halfway between Houston and Galveston. The main draw for a stay at this convenient hotel is exclusive access to a 27-hole private golf club, South Shore Harbour Country Club, operated by ClubCorp. The hotel features over 200 guest rooms and a select amount of spacious, luxury suites.…

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