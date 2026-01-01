League City Golf Guide
League City Golf Courses
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League City, TexasResort/Private
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League City, TexasPrivate
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League City, TexasPrivate
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League City, TexasPrivate
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League City, TexasResort/Private
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League City, TexasResort/Private
Golf Courses Near League City
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Dickenson, TexasPublic1.903361344517
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Dickinson, TexasSemi-Private1.05
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Dickinson, TexasPublic4.02
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Houston, TexasPrivate
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Friendswood, TexasPublic
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Friendswood, TexasPublic
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Friendswood, TexasPublic
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Pasadena, TexasPrivate0.00
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Texas City, TexasPublic/Municipal3.5975182596662
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Houston, TexasMunicipal3.710
League City Golf Resorts
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League City, TexasSouth Shore Harbour Resort is located near the coast of Texas halfway between Houston and Galveston. The main draw for a stay at this convenient hotel is exclusive access to a 27-hole private golf club, South Shore Harbour Country Club, operated by ClubCorp. The hotel features over 200 guest rooms and a select amount of spacious, luxury suites.…
See Also
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