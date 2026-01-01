Pflugerville Golf Guide
Pflugerville Golf Courses
Golf Courses Near Pflugerville
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Hutto, TexasPublic4.6061242679726
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Round Rock, TexasPublic4.3369298872932
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Manor, TexasPublic3.76811845361436
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Round Rock, TexasPublic3.65258336691084
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Taylor, TexasSemi-Private3.578947368438
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Austin, TexasSemi-Private3.893060507931
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Austin, TexasPrivate5.01
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Austin, TexasPrivate1.33333333334
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Austin, TexasPublic3.6840299796510
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Austin, TexasPublic4.2561654648548
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