Pleasanton Golf Guide
Pleasanton Golf Courses
Golf Courses Near Pleasanton
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Floresville, TexasSemi-Private3.857284111396
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San Antonio, TexasPublic/Municipal3.059523809549
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San Antonio, TexasMunicipal4.020408163349
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San Antonio, TexasMunicipal4.020408163349
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Devine, TexasPublic3.288398692856
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San Antonio, TexasMilitary2.3222836096185
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San Antonio, TexasSemi-Private3.9961419753650
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San Antonio, TexasPrivate4.71428571432
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Castroville, TexasPublic4.0866654923812
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