La Vernia Golf Guide
Golf Courses Near La Vernia
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Seguin, TexasPublic4.3551522944212
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Floresville, TexasSemi-Private3.857284111396
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Randolph AFB, TexasMilitary4.3361802517375
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New Braunfels, TexasPublic1.96103896123
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New Braunfels, TexasPublic0.00
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Universal City, TexasPublic3.82910531861249
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Windcrest, TexasPrivate3.9649122807171
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San Antonio, TexasMunicipal1.877551020457
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San Antonio, TexasMilitary/Public4.0973389356153
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New Braunfels, TexasMunicipal4.57700877551257
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