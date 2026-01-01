Eden Golf Guide
Eden Golf Courses
Golf Courses Near Eden
-
Pleasant View, UtahPublic4.227272727344
-
Ogden, UtahPublic/Municipal3.16666666676
-
Ogden, UtahPublic3.03
-
Ogden, UtahPublic/Municipal4.333333333321
-
Ogden, UtahPublic2.52
-
Farr West, UtahPublic4.54901960788
-
Ogden, UtahPrivate1.52
-
Riverdale, UtahPublic4.220
-
Hill AFB, UtahMilitary3.66666666673
-
Roy, UtahPublic3.56
Eden Golf Resorts
-
Eden, UtahThe Wolf Creek Resort in Eden, Utah, conveniently located less than an hour from the Salt Lake City International Airport, is a master-planned community. Golfers looking to stay can choose from condos, townhomes and private residences for vacations or even extended stays. The resort fosters an active lifestyle with a golf course, new fitness…
See Also
-
1 course | 44 reviews
-
5 courses | 34 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
3 courses | 121 reviews
-
1 course | 21 reviews