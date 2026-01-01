Home / Courses / World / USA / Utah

Park City Golf Guide

Featured Destination

parkcity.jpeg
Park City
Courses: 64
Reviews: 818
Explore

Park City Golf Courses

Golf Courses Near Park City

Park City Golf Resorts

  • Canyons GC
    Park City Mountain Resort
    Park City, Utah
    The Park City Mountain Resort is a sprawling 7,300-acre ski destination with multiple resorts/hotel brands to choose from, including the Grand Summit, The Silverado Lodge, Waldorf Astoria Park City, WorldMark Park City and Club Wyndham Park City in one location near the Canyons Golf Course and Marriott’s Mountainside and Lodge at the Mountain…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me