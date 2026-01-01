Clifton Forge Golf Guide
Clifton Forge Golf Courses
Golf Courses Near Clifton Forge
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Covington, VirginiaPublic5.01
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Hot Springs, VirginiaResort4.651260504220
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Covington, VirginiaSemi-Private/Resort5.01
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Hot Springs, VirginiaResort4.837789661315
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Lexington, VirginiaPrivate4.272727272722
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Fincastle, VirginiaSemi-Private3.780487804982
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Daleville, VirginiaPublic
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Daleville, VirginiaPublic
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White Sulphur Springs, West VirginiaSemi-Private4.274159663933
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Daleville, VirginiaPublic
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