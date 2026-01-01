Covington Golf Guide
Covington Golf Courses
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Covington, VirginiaPublic5.01
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Covington, VirginiaSemi-Private/Resort5.01
Golf Courses Near Covington
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Clifton Forge, VirginiaSemi-Private
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Hot Springs, VirginiaResort4.651260504220
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Hot Springs, VirginiaResort4.837789661315
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White Sulphur Springs, West VirginiaSemi-Private4.274159663933
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White Sulphur Springs, West VirginiaResort4.727058823543
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White Sulphur Springs, West VirginiaResort4.88235294127
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White Sulphur Springs, West VirginiaResort
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White Sulphur Springs, West VirginiaResort
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White Sulphur Springs, West VirginiaPrivate
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Fincastle, VirginiaSemi-Private3.780487804982
Covington Golf Resorts
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Covington, VACliff View Golf Club and Fly Fish Inn is a small getaway along the Jackson River in the Allegheny Mountains. Cliff View Golf Club has an 18-hole golf course with a practice green and driving range, while the Fly Fish Inn has nine guest rooms and private acreage for fishing along the Jackson River. Guests have access to a common area with a full…
See Also
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