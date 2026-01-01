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Covington Golf Guide

Covington Golf Courses

Golf Courses Near Covington

Covington Golf Resorts

  • Cliff View GC & Inn
    Cliff View Golf Club and Fly Fish Inn
    Covington, VA
    Cliff View Golf Club and Fly Fish Inn is a small getaway along the Jackson River in the Allegheny Mountains. Cliff View Golf Club has an 18-hole golf course with a practice green and driving range, while the Fly Fish Inn has nine guest rooms and private acreage for fishing along the Jackson River. Guests have access to a common area with a full…

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